Rosyjska olimpijka: Koronawirus to kara za obrażanie Rosji

Olej 28.3.20 21:50

Towarzyszko Chorkina idźcie na Plac Czerwony, tam jest Kreml z kopułami, popatrzcie uważnie na owe kopuły a dostrzeżecie pewnych jegomości, którzy się bardzo uwijają żeby takich opinii było jak najwięcej. Oni to robią syfon z mózgownic, zarówno tym towarzyszom z Rady Najwyższej jak i władcom kremlowskim, zmieniając ich w ,,kremliny'' którym to uroiło się we łbach, że oni i ich imperium ma misję zbawczą świata. Może i mają misję adekwatną do tej jaką realizował tow. Ilicz oraz jego następca Josif Wisarionowicz, misję tak skuteczną, że zamiast Rosjan zastąpiono ludźmi sowieckimi, na tyle skutecznie, że podobnych opinii jest tyle ile sowieckiej nieomylności w kreowaniu losu innych narodów, i ich ,,uszczęśliwianiu''



I każdy sowiecki człowiek uznaje jakąś mistyczną wyższość i zwierzchność nad losami całego świata, który to świat ma serdecznie dosyć sowieckiej inspiracji jego losu.



Słowem - odpieprzcie się od świata i zajmijcie swoim nieustającym bardakiem, z którego są tylko kłopoty i wojny. Dla was samych i dla innych sąsiadujących z wami.