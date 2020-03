Rosja oddala się od Nordstream2. Statek Akademik Czerski płynie do Egiptu

Rosyjskie media podały w środę, że statek Akademik Czerski, który mógłby być wykorzystany do dokończenia gazociągu Nordstream 2 płynie właśnie do Egiptu. Rosyjskie media powołały się na serwisy internetowe monitorujące ruchy okrętów.

Minister Energetyki Rosji Aleksandr Nowak zapewniał, że właśnie Akademik Czerski miał być wykorzystywany do ułożenia brakujących 160 km i dokończenia rurociągu. Ministerstwo to podało również informację, że gazociąg ma zostać oddany do użytku najpóźniej na początku 2021 roku.