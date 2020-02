Rosja ma zawsze własną wersję historii. Odpowiedź polskiego ambasadora w Niemczech na przekłamania rosyjskiego dyplomaty.

- Wbrew temu, co powiedział (Nieczajew), nikt w Polsce nie lekceważy 'decydującego wkładu Związku Sowieckiego w zwycięstwo nad nazizmem'. Nawet jeśli wkład sojuszników, w tym tysięcy polskich żołnierzy we wszystkich formacjach (w tym sowieckiej Armii Czerwonej), był ogromny. W żaden sposób nie podważa to historycznego faktu, że Związek Sowiecki zaatakował Polskę 17 września 1939 r., wcielając w życie postanowienia tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow, uniemożliwiając Polsce dalszą obronę. II wojna światowa rozpoczęła się w 1939 r., panie Nieczajew, a nie dopiero w 1941 r., kiedy nazistowskie Niemcy zaatakowały komunistyczną Rosję. Rosja musi wreszcie to zrozumieć: to 3 września 1939 r. Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę nazistowskim Niemcom"