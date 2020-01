Rosja atakuje Polskę, Konfederacja milczy. Morawiecki: To potwierdza związki z Rosją. Prawda została obnażona

Rosja od pewnego czasu nie ustaje w atakowaniu Polski. Putin i pozostali politycy próbują wybielać historię ZSRR oraz przypisywać Polsce współodpowiedzialność za wybuch II wojny światowej. W obliczu kłamstw płynących z Kremla, Konfederacja w zasadzie milczy – mówił dziś premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał – potwierdza to ich związki z Rosją.

Jak dodał – nie jest to dla niego wielkim zaskoczeniem. Zauważył też jednak:

„Proszę zwrócić uwagę, jak w ostatnich tygodniach zamilkli albo dziwnie komentują to, co się dzieje, politycy Konfederacji. To potwierdza ich związki w dużym stopniu właśnie z Rosją”.