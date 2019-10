,,Rodacy przepraszam''. Na kogo w końcu głosuje Wałęsa?

bezlitosny internauta 10.10.19 12:16

Jesteśmy od wczoraj bardziej samotni, niż kiedykolwiek– uważa Roman Giertych.



We wpisie zamieszczonym na Facebooku Roman Giertych odniósł się do decyzji Stanów Zjednoczonych o wycofaniu swoich sił z północnej Syrii. Przypomnijmy, że wspierani dotychczas przez amerykańską armię Kurdowie uznali to za "cios w plecy". Zdaniem Giertycha, to czego dopuścił się Donald Trump wobec narodu kurdyjskiego to "zwykła, podła zdrada".