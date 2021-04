Rocznica chrztu Polski już 14 marca. ,,Wywieś flagę'' biało-czerwoną!

„Wywieś flagę” to wspólny projekt Akcji Katolickiej w Polsce oraz Fundacji "Słowo". Organizatorzy akcji zachęcają, aby 14 kwietnia w ramach świętowania 1055. rocznicy chrztu Polski każdy z nas wywiesił biało-czerwoną flagę.

- Chcemy przez to pokazać ścisły związek chrześcijańskiego fundamentu i polskiej państwowości – powiedziała prezes Akcji Katolickiej w Polsce Urszula Furtak. "Wywieszanie w tym dniu flagi państwowej podkreśli także wagę tego święta w naszej ojczyźnie" – dodała.

Akcja ma służyć upamiętnieniu rocznicy chrztu Polski oraz pokazaniu nierozerwalnego związku Kościoła z polską tradycją narodową oraz budowaniu tej świadomości w polskim społeczeństwie.

Święto to będzie obchodzone w Polsce już po raz trzeci.

Chrzest władcy Polan – jak podaje tradycja - odbył się najpewniej w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 r.

- "I to wtedy też narodziła się Polska. Narodziła się z wód chrzcielnych do nowego, chrześcijańskiego życia. Narodziła się dla świata, wychodząc z epoki przedhistorycznej i wkraczając na arenę dziejów Europy. Narodziła się dla siebie, jako wspólnota narodowa i polityczna, bowiem przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim określiło naszą polską tożsamość. Odtąd zaczęliśmy o sobie samych myśleć i mówić: my, Polacy" – to słowa prezydenta RP Andrzeja Dudy wypowiedziane w 1050. rocznicę chrztu Polski w Poznaniu 15 kwietnia 2016 r.

