Uwaga! Wybory 10 maja - tylko korespondencyjnie?

Arko 2.4.20 11:50

I co na to rządząca wówczas Platforma? W tyłku miała protesty opozycji i zrobiła po swojemu. No to teraz maka na odwrót. Jak to powiedział Stefan Niesiołowski jak jeszcze był Marszałkiem Sejmu a PO miała w nim wiekszość: "wygracie wybory to będziecie robić tak jak chcecie". No to wygrali, więc morda w kubeł.