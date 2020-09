Renata Beger: Niech Pan Bóg broni cały świat od takich osób, jak pani Spurek!

„Niech Pan Bóg broni cały kraj i cały świat od takich osób, jak pani Spurek, ponieważ podatek od mięsa to jest ta przyszłość, o którą walczy i tutaj trzeba powiedzieć, że walczą o to, by nie było mięsa zwierzęcego, a organizm ludzki go potrzebuje, bo spożywając mięso zwierzęce nasz organizm utrzymuje odpowiednią ciepłotę i nie tylko” – stwierdziła była posłanka Samoobrony Renata Beger.

W rozmowie na antenie „Radia Poznań” Beger stwierdziła, że choć jeszcze nie wprowadzono ustawy dotyczącej likwidacji uboju rytualnego czy likwidacji norki amerykańskiej, Spurek:

„[…] już mówi o tym, że hodowla klatkowa powinna być zamknięta. To w takim układzie pytam się, jak daleko te zapędy będą szły, a po drugie wszystko będziemy rozpuszczali po całym świecie?”.

Mówiąc o poglądach osób takich jak Sylwia Spurek, polityk stwierdziła:

„[…] prócz tego chcą, by korzystać tylko i wyłącznie z mleka roślinnego, kokosowego i innego, a nie zwierzęcego, ale to wszystko kosztuje, dużo więcej kosztuje, już pomijając wszystkie inne aspekty, kiedy np. mleko zwierzęce kosztuje do 3 złotych, może 3,20 w mieście”.

Beger dodała, że świat staje obecnie na głowie, a Pan Bóg kazał człowiekowi szanować zwierzęta i:

„[…] czynić sobie ziemię i zwierzęta poddanymi, a nie żeby stawiać zwierzęta ponad człowieka”.

Podkreśliła, że na świecie potrzebna jest pewna hierarchia, która nie została ustalona przez ludzi.

dam/radiopoznan.fm,Fronda.pl