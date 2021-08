Regały chłodnicze – rozwiązania dla dużych graczy

Wysokie temperatury, które ostatnimi dniami notujemy w Polsce, są dość problematyczne dla właścicieli sklepów spożywczych bądź lokali gastronomicznych. Szczególnie tych większych. Wynika to z faktu, że muszą oni zadbać o odpowiednie warunki przechowywania dla produktów łatwo się psujących. Nie wątpliwie dobrym rozwiązaniem mogą okazać się regały chłodnicze, które chcemy Państwu przybliżyć w tym artykule.

Niższa temperatura kluczem do sukcesu.

Wszyscy bardzo dobrze wiemy, że wysokie temperatury w znaczącym stopniu skracają czas przechowywania żywności. W skrajnych przypadkach nawet po kilku godzinach takiego leżakowania produkty mogą nadawać się do wyrzucenia. Właśnie z tego względu istotne jest, aby były one magazynowane w niższej temperaturze. W tym momencie do gry wychodzą regały chłodnicze. W ich wnętrzach panuje zazwyczaj temperatura z zakresu: +2°C ÷ +10°C. Jednak w zależności od wybranego przez Państwa modelu może się ona nieznacznie różnić. Tak czy owak, taka wartość parametru wystarcza, aby skutecznie uchronić sprzedawane przez Was produkty przed zepsuciem.

Zaleta stosowania regałów chłodniczych.

Regały chłodnicze zawdzięczają swoją dużą popularność jednej cesze. Mowa tutaj oczywiście o bardzo dużej powierzchni przechowalniczej, jaką oferują. Mało tego wbrew pozorom nie zajmują one zbyt dużo miejsca. Kilka szaf chłodniczych zapewniające taką samą przestrzeń do magazynowania jak regały zajmowałyby o wiele więcej cennej przestrzeni. Właśnie z tego względu regały chłodnicze stosowane są na masową skalę w większych sklepach spożywczych, marketach czy też hipermarketach. Warto się nimi zainteresować, jeżeli posiadacie znaczącą ilość produktów do przechowywania.

Typy regałów chłodniczych.

Przez kolejne lata konstrukcja regałów chłodniczych dość mocno się zmieniała. Producenci wymyślali nowe rozwiązania, które miały spełniać wymagania klientów. Jedne były strzałem w dziesiątkę a niektóre kompletną klapą. W tym momencie do tych najbardziej popularnych zaliczamy:

Regały chłodnicze otwarte – w tego typu konstrukcjach przestrzeń ekspozycyjna nie jest niczym odgrodzona od klientów. Mają, więc oni łatwy dostęp do produktów jednak cięższej jest chłodzić całe wnętrze, co może mieć ogromne znaczenie w cieplejsze dni.

Regały chłodnicze zamknięte – urządzenia należące do tej grupy posiadają na swoim wyposażeniu drzwi rozwierne lub suwane, które należy otworzyć, aby zabrać interesujące nas przedmioty. Urządzenie może jest troszkę mniej wygodne niż przedstawiane rozwiązanie powyżej, jednak jest o wiele łatwiejsze w schłodzeniu i utrzymaniu temperatury.

Wybór typu regały chłodniczego w dużej mierze zależy od temperatury, jaka panuje w naszym lokalu. Gdy jest ona dość duża warto wybrać modele posiadające drzwi w innym wypadku urządzenia bez nich dadzą sobie znakomicie radę.

Sposoby zakupu regałów chłodniczych.

Chcąc zakupić regały chłodnicze, możemy kierować się dwoma drogami. Przede wszystkim możemy poszukać stacjonarnej hurtowni gastronomicznej, która oferuje tego typu sprzęty. Rozwiązanie to jednak może zabrać nam dużo czasu w szczególności na sam dojazd. Dlatego właśnie może warto wybrać sklep internetowy, w którym także znajdują się tego typu produkty. W przypadku zainteresowania takim sposobem zaproponujemy Państwu witrynę znajdującą się pod adresem: www.wyposazenie-sklepowe.pl. Znajdziecie tam wiele ciekawych modeli, ale również otrzymacie pomoc w razie problemów lub wątpliwości. My już dziękujemy za uwagę i zapraszamy do innych naszych artykułów!