RE poparła postulat zawieszenia patentów na szczepionki!

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel ogłosił, że w czasie trwającego dziś nieformalnego szczytu RE w Porto przywódcy państw Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie ws. zawieszenia patentów na produkcję szczepionek przeciwko COVID-19.

Podkreślając, że państwa UE opowiadają się za poszanowaniem własności intelektualnej, przewodniczący Rady Europejskiej przekazał, że na dzisiejszym szczycie osiągnięto porozumienie ws. konieczności zawieszenia patentów na szczepionki przeciwko COVID-19 i w ten sposób usprawnić produkcję szczepionek na całym świecie.

- „Jesteśmy gotowi zaangażować się w tę kwestię w taki sposób, aby już wkrótce przedstawić konkretną propozycję”

- powiedział Charles Michel.

O zawieszenie patentów w czasie szczytu apelował premier Mateusz Morawiecki.

- „Zdecydowanie opowiadałem się za tym, aby doszło do uwolnienia patentów, do uwspólnotowienia patentów, do wzmocnienia produkcji wszystkich szczepionek, które tylko mogą być w UE w bezpieczny sposób produkowane”

- mówił szef polskiego rządu na dzisiejszej konferencji prasowej w Porto.

