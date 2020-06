Raport: Zamieszki w cieniu Kremla, rosyjski ślad w amerykańskich protestach

Klejnot Nilu 9.6.20 11:23

Znów ruskie służby xD

Temat Rosji na frondzie to kopalnia beki. Z jednej strony co chwila artykuł o tym jaka to Rosja jest słaba, jakim jest bankrutem i że zaraz się rozpadnie, a z drugiej, cokolwiek złego by się na świecie nie działo, to na pewno sprawka Rosji xD



Rozdwojenie jaźni?