Raport: Prześladowania Kościoła w Chinach nasilają się

Amerykańska organizacja pozarządowa ChinaAid opublikowała 28 II raport pokazujący nasilanie się prześladowań katolików i innych grup wyznaniowych w Chinach. Według 53-stronnicowego raportu represje w 2019 r. zwiększyły się w porównaniu do 2018 r., w którym podpisano porozumienie Watykanu z Chinami. Potwierdza to krytykę polityki Watykanu m.in. ze strony kard. Josepha Zena, który nazwał porozumienie „bezwstydnym poddaniem się”.

ChinaAid sugeruje, że dane zawarte w raporcie „mogą reprezentować jedynie ułamek nadużyć w Chinach”. Organizacja napotkała spore trudności w gromadzeniu materiału, być może w wyniku zastraszania chińskich chrześcijan, by nie informowali o sytuacji Kościoła.

Według raportu chińskie władze zachęcają do donosicielstwa i informowania o „nielegalnych działaniach religijnych”. W niektórych regionach wprowadzono system punktów. Można je zyskać za brak posłuszeństwa wobec regulacji rządowych, a otrzymać za donoszenie. Punkty może kościół stracić np. za brak flagi państwowej.

W marcu 2019 przymuszono księży do dołączenia do Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich lub opuszczenia kościołów. Posłusznym kapłanom zaoferowano nagrodę w wysokości ok. 28 600 dolarów.