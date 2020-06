Raport: 359 nowych zakażeń. Zmarło 9 osób

Leszek 11.6.20 11:55

Nie bądź durniem , oni sami w kłamstwach już sie gubią.



Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, to agenda ONZ, która w dużej mierze odpowiada za chaos jaki powstał na świecie na skutek ich rekomendacji z powodu ekspansji koronawirusa SARS-CoV-2. WHO miota się w czasie tej epidemii od ściany do ściany, jak pijany. Początkowo lekarze z ONZ przekonywali nawet, że wirus nie rozprzestrzenia się z człowieka na człowieka, a potem stwierdzili, że zarażać mogą nawet ci, którzy nie mają żadnych objawów. Na podstawie tych wierzeń zamaskowano wiele społeczeństw. Teraz, dr Maria Van Kerkhove, szefowa oddziału WHO ds. nowych chorób i chorób odzwierzęcych przyznała, że osoby o bezobjawowym przebiegu koronawirusa "bardzo rzadko" zakażają COVID-19











Agencje informacyjne na całym świecie poinformowały, że WHO podważa teorię o "bezobjawowych nosicielach" jako głównych odpowiedzialnych za rozprzestrzenianie się epidemii. Oznacza to, że decyzje kolejnych rządów o obowiązkowych maseczkach dla obywateli, uzasadniane właśnie potrzebą zahamowania transmisji wirusa, były błędne oraz szkodliwe dla ludzi.



"To wciąż bardzo rzadka sytuacja, by osoba z bezobjawowym przebiegiem choroby rzeczywiście zakażała innych ludzi" - powiedziała epidemiolożka dr Maria van Kerkhove z WHO o możliwości zarażania przez bezobjawowego zakażonego

Pracująca dla WHO lekarska dodała, że jej twierdzenie podparte są badaniami z wielu państw dotkniętych epidemią. Wzbudziło to liczne kontrowersje, bo wcześniej to samo WHO zalecało dystans społęczny i stosowanie maseczek. Teraz okazuje się, że to wszystko nie miało sensu o ile pacjent nie wykazywał żadnych objawów Covid-19, a lista ta jest naprawdę długa. Można zażartować, że wszystkie objawy to może być Covid-19 i żadne objawy to też może być Covid-19. Taka jest oficjalna wykładnia akceptowana przez medycynę dlatego oświadczenie pani dr Maria van Kerkhove, zszokowało wielu ludzi.