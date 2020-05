Raport: 305 nowych zakażeń. Duży wzrost w Wielkopolsce

JS 24.5.20 10:34

W Islandii wyzdrowiało 97 proc. chorych! Zmarło 10 osób ! Tam nikt chyba nie naciągał typowych zgonów pod słynnego wirusa, nie było fałszowania statystyk. W Islandii odkryli i poradzili sobie z oszustwami banksterów to i odkryli oszustwo słynnego wirusa. Ale jak odmówią zastrzyków Billa bramy piekielne Gates'a, to odizolują ich od reszty świata. I to będzie bardzo dobre dla Islandczyków ! Odizolują się od chorego, opanowanego przez siły piekielne świata !



https://www.pch24.pl/islandia--ciekawe-wyniki-dotyczace-zakazen-koronawirusem--wyzdrowialo-97-proc--chorych,75899,i.html



I PO CO NAM W POŚPIECHU ROBIONE I NIE DO KOŃCA PRZEBADANE ZASTRZYKI BILLA bramy piekielne GATES'A ZE ZNAMIENIEM BESTII ???

Po ostrych protestach w USA i w Niemczech szczepienia NIE BĘDĄ OBOWIĄZKOWE !