Rafał Bochenek do Lisa: Jak macie czelność grać ich losem? Cynizm, obłuda, propaganda

Ambroży 18.2.20 9:49

Jako wyborca Konfederacji nie poprę Andrzeja Dudy z zupełnie innych powodów niż Tomasz Lis, który nie jest dla mnie żadnym autorytetem moralnym, podobnie jak portal fronda. Natomiast prawda jest taka, że niezależnie od przynależności partyjnej, zarówno przekazanie potężnej dotacji tubie propagandowej PiS w postaci TVP, jak również haniebny gest środkowego palca Joanny Lichockiej, u większości Polaków powinny budzić niepokój, a nawet oburzenie. Nieprawdopodobna stronniczość, wiernopoddańczość wobec partii rządzącej, brak obiektywizmu, niezależności, to, co obserwujemy dziś w TVPiS w sposób daleki przekracza nawet to, co działo się w tej stacji za czasów rządów PO. Co do gestu Lichockiej, jestem przekonany nie w stu, ale w dwustu procentach, że gdyby jego autorem był polityk opozycji, inna tuba propagandowa PiS w postaci portalu fronda, przez tydzień publikowałaby tego newsa na swoich łamach na stronie głównej, a nie tak jak ma to miejsce w tej chwili, z premedytacją go przemilcza.