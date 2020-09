Rada Krajowa PO. Internet pęka ze śmiechu

Dziś odbyła się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, na której politycy przedstawili nowy plan dla swojego ugrupowania. Padło wiele wielkich słów, obietnic, zapewnień i deklaracji. Lider PO Borys Budka mówił o konieczności większej transparentności w działaniach polityków, a Rafał Trzaskowski apelował o skończenie z opozycją totalną i zajmowaniem się samymi sobą. Reakcja internautów? Wybuch śmiechu.

Kiedy po zakończonych sukcesem negocjacjach Zjednoczona Prawica podpisuje nową umowę koalicyjną, będącą gwarantem dalszych, zgodnych rządów koalicji i kontynuacji reformowania Polski, swoje orędzia postanowili wygłosić też w czasie Krajowej Rady najważniejsi politycy PO. Mimo frustracji Borysa Budki po tym, jak okazało się, że z rozbicia Zjednoczonej Prawicy nic nie będzie i wizje bycia premierem dalej pozostają w sferze fantazji, postanowił on przedstawić swój plan na to, jak „naprawić Polskę”. Głosem rozsądku natomiast, co zaskakuje, okazał się być prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który apelował, aby wreszcie skończyć z totalną opozycją i zacząć myśleć o konstruktywnej, merytorycznej polityce.

Wśród przedstawionych przez Borysa Budkę postulatów programowych Platformy Obywatelskiej znalazł się między innymi postulat dot. jawności majątków osób publicznych, rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego czy wprowadzenie Centrów Pomocy Podatnikom:

- „Władza nie może niczego ukrywać przed obywatelami, dlatego wprowadzimy pełną jawność majątków osób publicznych, ich rodzin. Wprowadzimy jasne zasady dotyczące zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa i wreszcie jasne zasady jawności zawieranych umów w sektorze publicznych” – mówił Borys Budka.

- „Już nigdy nie będzie tak, że spółki SP służą kolesiom, że politycy, by ukrywać swoje majątki będą przepisywać działki na żony, zmienimy to” – dodawał.

Mówił też o budowaniu wokół Koalicji Obywatelskiej szerokiego porozumienia organizacji opozycyjnych. Nie zabrakło przy tym całej masy oskarżeń pod adresem rządu.

Natomiast przeciwko takiemu krytykowaniu opowiedział się wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski, który przekonywał, że trzeba skończyć z totalną opozycją i przestać zajmować się samymi sobą.

- „Koniec opozycji totalnej, musimy mieć konkretne propozycje. Musimy rozmawiać o prawdzie, o tym, co zagraża dzisiaj Polsce, o tym jakie będą tego konsekwencje, jaki grozi nam deficyt, ale człowiek jest najważniejszy. Przede wszystkim musimy się skupić na tym, jak pomagać obywatelom” – mówił.

Dzisiejsze wystąpienia liderów Platformy Obywatelskiej wywołały wiele komentarzy wśród internautów. Wiele z nich jest po prostu wyrazem śmiechu, jaki te wystąpienia budziły:

Przed chwilą Trzaskowski na konwencji PO: "Wiemy, jak wygrywać".

Kiedy zdecydują się skorzystać z tej wiedzy? — Marcin Wyrwał (@Wyrwal) September 26, 2020

Mam wrażenie, że Trzaskowski nie obudził się jeszcze z wyborczego snu, w którym 10 mln osób zawierzyło mu swoje wsparcie i bezgraniczne zaufanie. On dalej nie rozumie, że kilka milionów głosów dostał od ludzi, którzy nie chcieli na niego głosować, ale nie było innego wyboru. — Adam Kudyba (@AdamKudyba) September 26, 2020

#RadaKrajowaPO. Trzaskowski i Budka o tym, że PO potrafi wygrywać i wychodzić z kryzysów (chodziło o gospodarcze).



Gdy powstrzymałem się od złośliwości, nagle zjawia się Grodzki i mówi: - Pozdrawiam Was z Senatu, przyczółka normalności.



Nosz :D — Kacper Świsłowski (@k_swislowski) September 26, 2020

Trzaskowski , drugim mówcą na Radzie Krajowej PO, człowiek,który dwa dni wcześniej zaprezentował katastrofę budżetu Warszawy, teraz przedstawia pomysły na wygraną tej partii za 3 lata. — Zbigniew Kuźmiuk (@ZbigniewKuzmiuk) September 26, 2020

U niektórych działaczy obecnych na sali wystąpiły zimne poty i gęsia skórka. pic.twitter.com/IeCzJRI7Yl — Tomasz Komentasz (@tomaszkomentasz) September 26, 2020

Włączam 📺 a tu przemawia wnuk Gomułki @bbudka 🤦‍♀️ Dukając z kartki, że ludzie mają być uczciwi, kamera pokazuje na koperciarza @profGrodzki 🤦‍♀️Czytając o ludziach pracy kamera pokazuje @trzaskowski_ 🤦‍♀️

Czytając o ludziach mądrych kamerzysta pokazuje @M_K_BLONSKA🤦‍♀️



KURTUNA. — 🇫🇷 ☆ (@TS19O6) September 26, 2020

Podobno platforma ma zatrudnić lepszych stolarzy meblowych aby nie było tak łatwo znaleźć kasy tak jak u Sławka Nowaka 🤣 #RadaKrajowaPO, — Pan Jerzy (@RokJerzy) September 26, 2020

Kak/PAP, wPolityce.pl, Twitter