Przewodniczący KEP: Prymas Wyszyński widział w Maryi nadzieję na zwycięstwo Kościoła w Polsce

Piotr 19.11.19 16:10

Tak, mówi, że ty nic nie rozumiesz, albo udajesz takiego. Matka Boża w swoich objawieniach przede wszystkim fatimskich ostrzegała ludzkość przed I wojną a także II wojną światową, przed rosyjskim komunizmem i ateizmem jeśli ludzie nie nawrócą się do Boga i nie przestaną grzeszyć a ludzie jak to ludzie do części dociera prawda a do częsci nie bo nie chcą, wolą iść drogą antychrysta. Nie można grzeszyć i mieć błogosławieństwa od Boga.