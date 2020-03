Przewodniczący Episkopatu zawierzył Polskę Sercu Jezusa i Matce Bożej

Jarek 26.3.20 11:53

Napiszę coś nie na temat, ale pod rozwagę.



Obserwuję różne portale i media społecznościowe i obserwuję typowe zachowania podczas niepewności - ale to nie wojna, to na razie tylko wirus.

- ratownik dźgnięty nożem,

- hejt wobec powracających z zagranicy,

- hejt wobec służby zdrowia;

- hejt wobec siebie nawzajem;

- pobicie Wietnamki (bo przyniosła wirusa)



Ale są i pozytywy: bezinteresowna pomoc sąsiedzka i nie tylko.



To taki egzamin z człowieczeństwa. Tak z człowieczeństwa. Jak mało go zda.

i to nie ma nic wspólnego z religią, czy światopoglądem.

Jako wierzący ubolewam, że katolicy mieniący się lepszymi od niewierzących nie zdają tego egzaminu z człowieczeństwa.

Ile tutaj hejtu.