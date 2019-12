Przerażające! Edukator uczy o ,,chemseksie''. Kaleta: Ten Pan szkoli warszawskich nauczycieli...

Sapere Aude 8.12.19 18:10

Ci panowie nie promują narkomanii, oni promują bezpieczeństwo dla tych, którzy już w tym syfie siedzą. Na tym to właśnie powinno polegać. Narkomania to choroba, nie powinno się za nią trafiać do więzienia, tacy ludzie powinni być leczeni. A że często nie chcą być leczeni, to możemy chociaż sprawić, że nie będą roznosić groźnych chorób. I ci panowie właśnie to promują.