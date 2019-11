Prymas komentuje spadek liczby kandydatów do kapłaństwa

6.11.19 11:42

Jak zwykle postepacki prymas nie umie uderzyć się we własne piersi, tylko wymyśla różne przyczyny. Prawda jest taka, ze tacy ludzie jak postepak prymas swoim zachowaniem i "nauczaniem" potęgują odstępstwa od wiary. Co trzeba zrobić. To proste,

1. Zaufać Panu i jego nauce a nie ją interpretować.

2. Trzymać się Boga i postępować zgodnie z Jego prawami a nie Boskie Prawo dostosowywać do tzw współczesnych czasów, np SVII.

3. Nauczać tak, jak to czynił Pan, czyli nauczać z mocą i poczuciem władzy, a nie bredzić o wydumkach typu ludzka godność, zakaz kary śmierci, czy wchodzić w dialog ze złem a nie zło zwalczać, np tolerowanie a właściwie popieranie synkretyzmu, ekumenizm itp bzdury.