Prof. Zdzisław Krasnodębski: Jeśli mamy się martwić o demokrację w Europie, to spójrzmy na Niemcy. To nie tylko antysemityzm

- Słyszałem ostatnio dwa wystąpienia Roberta Biedronia. Posługuje się on tanią demagogią. Miałem lepsze zdanie o tym polityku... To jest demagogia wymierzona w Polskę - mówił europoseł prof. Zdzisław Krasnodębski na antenie Polskiego Radia 24.

- Niemcy mają poważne problemy. Jeśli mamy się martwić o demokrację w Europie, to jest to ten kraj. Fala antysemityzmu w Niemczech, ale też inne zjawiska, które powinny budzić niepokój, jak ograniczanie wolności słowa — powiedział socjolog

- Jeżeli chcemy obronić tradycyjną rodzinę to musimy bronić się wszyscy, w całej Europie. We Francji były duże protesty, kiedy Emmanuel Macron chciał wprowadzić finansowanie in vitro dla par homoseksualnych. Mamy drugi etap rewolucji 1968 r. Następuje radykalizacja tych tendencji kulturowych. Powoduje to również reakcję - jak np. w Niemczech - mówił prof. Krasnodębski.