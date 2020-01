Prof. Ryszard Legutko: Anglia sobie poradzi, Polka - straci

- Ja uważam, że po początkowych kłopotach Anglia per saldo wyjdzie na swoje, ale także skorzysta na tym. Pytanie co będzie z Unią, jeśli Anglii w Unii nie ma i ja to widzę raczej nie najlepiej. Słychać było głosy, że skoro nie ma Wielkiej Brytanii, tego hamulcowego, to możemy przyspieszyć. Unia będzie bardziej scentralizowana, Unia, która coraz bardziej frywolnie podchodzi do reguł zawartych w traktatach.