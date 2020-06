Prof. Mieczysław Ryba: W Polsce nie ma akceptacji dla rewolucji LGBT

-„Politycy Platformy Obywatelskiej niejednokrotnie uczestniczyli w tęczowych marszach, w związku z czym to wszystko obciąża ich wizerunkowo. Zdają sobie sprawę z tego, że to jest pułapka, dlatego unikają jakiejkolwiek deklaracji w tej chwili, mimo tego, że jeszcze kilka miesięcy temu bardzo mocno angażowali się po tej stronie, w celach czysto wyborczych oczywiście. Wiedzą, że w Polsce akceptacji dla rewolucji nie ma” – powiedział na antenie Radia Maryja prof. Mieczysław Ryba.

-„Czy będziemy jako kultura, jako społeczeństwo w tradycyjnych relacjach opartych o rodzinę, o związek kobiety i mężczyzny czy zrobimy eksperymenty ideologiczne. Te rzeczy zostały podniesione, bo wiemy, że ci co mocniej mówią o pewnych sprawach są atakowani i wskazuje się na „mowę nienawiści”. Ogranicza się dyskurs w pewnych strefach po to, żeby w jakiś sposób tę kwestię rewolucji przeprowadzić: skoro w większości krajów się udało to i w Polsce się uda. Dobrze się stało, że wypłynęło to jako temat kampanijny, ponieważ to nie są błahe sprawy. To są sprawy fundamentalne” – mówił uczony.