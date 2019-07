Prof. Marek Chodakiewicz: LGBT, czyli ,,bolszewizm poniżej pasa''

Urszula 30.7.19 21:47

"- Mamy do czynienia z nowym wcieleniem rewolucji – jest to tym razem „bolszewizm poniżej pasa”. (…) W wieku XX bolszewicy próbowali kolektywizować kobiety, promować masturbację oraz mrugać przyjaźnie do orientacji homoseksualnej. Petersburg oraz Moskwa w latach 20-tych to było San Francisco".



A skąd ty, bzyku, masz takie informacje? Wy, pisdzielcy, macie rzeczywiście hopla na punkcie seksu. Viagrę se kupcie to nie będziecie się musieli podniecać opowiadaniem o masturbacji.

Ktoś kto się tu produkuje powinien przynajmniej wiedzieć co to jest "bolszewizm" i od jakiego słowa pochodzi. Ech, wy nieuki.