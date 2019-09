Prof. Krasnodębski: Doceniamy słowa Steinmeiera. Czas na konkrety

JS 2.9.19 10:37

Zatrzymani bandyci mówią bardzo przepraszamy ale płacić nie zamierzamy za nasze zbrodnie, morderstwa, tortury, gwałty, grabieże, upokorzenia. Jeżeli nie chce to jakaś organizacja, sąd musi pociągnąć go do odpowiedzialności.

Pozdr.