Prof. Horban: Do normalności możemy wrócić już w lutym

Główny doradca premiera ds. COVID-19, prof. Andrzej Horban ocenił dziś na antenie Radia ZET, że w optymistycznym scenariuszu do normalności w Polsce możemy wrócić już nawet w połowie lutego. Przyznał jednak, że odmrożenie gospodarki zależy od wielu różnych czynników.

- „Nie potrafię podać dokładnej daty – może być to luty, może być to marzec, może być to kwiecień. To jest wypadkowa wielu czynników. Zaczynamy już odmrażać – dzieci w klasach I-III wracają do szkoły. To jest pierwszy etap, zobaczymy, co będzie za chwileczkę” – powiedział prof. Horban, odpowiadając na pytanie, kiedy rząd zdecyduje się na otwieranie gospodarki, np. ogromnie dotkniętej obostrzeniami branży hotelarskiej.

Dodał, że stopniowe odchodzenie od lockdownu będzie możliwe, kiedy zaszczepimy w Polsce osoby starsze i utrzymamy wzrost nowych zakażeń na tym samym poziomie lub będzie on spadać.

- „W optymistycznym scenariuszu, gdzieś w połowie lutego” – stwierdził ekspert.

kak/PAP, Radio ZET, niezależna.pl