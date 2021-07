Prof. Czarnek: Wstyd i upadek TSUE

Prof. Przemysław Czarnek odniósł się do dzisiejszego orzeczenia TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego. „To kompromitacja TSUE i UE” – napisał minister edukacji i nauki.

Trybunał Konstytucyjny Unii Europejskiej kolejny raz wydał dziś postanowienie, w którym wezwał Polskę do „natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego”. Decyzję podjęła wiceprezes TSUE Rosario Silva de Lapuerta. To ta sama hiszpańska prawniczka, która niedawno nakazała Polsce zatrzymać pracę kopalni w Turowie.

Do sprawy odniósł się minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek, który w swojej pracy naukowej specjalizuje się w zagadnieniach prawa konstytucyjnego.

- „To kompromitacja TSUE i UE. Nie ma żadnych podstaw prawnych do takich decyzji. A poza tym jaki zamach na demokrację - 38 mln ludzi wybrało posłów, którzy uchwalili prawo, a jakaś pani Lapuerta je jednoosobowo zawiesza. Wstyd i upadek TSUE”

- napisał prawnik na Twitterze.

kak/Twitter, DoRzeczy.pl