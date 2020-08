Prof. Czarnek: Ideologia LGBT i komunizm mają wspólne, marksistowskie korzenie

Poseł Przemysław Czarnek podjął dziś na antenie Polskiego Radia 24 temat ideologii LGBT. Polityk stanowczo podkreślił, że należy odróżnić osoby LGBT od ideologii LGBT, która podobnie jak komunizm i nazizm, wyrasta z marksizmu.

Prof. Czarnek zwracał uwagę, że nikt nie walczy z mniejszościami seksualnymi, ale z ideologią LGBT, która wyrasta z tych samych korzeni co komunizm bolszewicki i narodowy socjalizm hitlerowski:

- „Nikt tutaj nikogo nie odczłowiecza. Nikt nie walczy z jakimkolwiek człowiekiem. To ludzie, którzy chcą na siłę wprowadzać ideologię, która jest aspołeczna i ideologię, która jest antychrześcijańska, antyreligijna i ideologia, która idzie w ogóle w poprzek rozwojowi rodziny, no to po prostu przed tym się trzeba bronić” – stwierdził poseł PiS.

Przemysław Czarnek dodał również, że temat jest celowo podgrzewany przez prowokujących i obrażających uczucia osób wierzących skrajnych aktywistów lewicowych.

kak/Polskie Radio 24, DoRzeczy.pl