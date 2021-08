Prof. Czarnek: Dechrystianizacja Polski i piłowanie katolików – oto program PO

„Pan Bóg jak kogoś chce ukarać, to mu rozum odbiera i chyba mamy do czynienia z tym przypadkiem” – powiedział na antenie Radia Lublin prof. Przemysław Czarnek, komentując skandaliczne słowa posła Sławomira Nitrasa o „karaniu” i „piłowaniu” katolików.

Poseł Sławomir Nitras wziął udział w organizowanym przez Rafała Trzaskowskiego wydarzeniu Campus Polska Przyszłości, gdzie był pytany o relacje pomiędzy państwem a Kościołem. Polityk stwierdził, że państwo nie powinno budować przyjaznych relacji z Kościołem, a przeciwnie, wypowiedzieć mu wojnę. Stwierdził, że katolicy, którzy wkrótce przestaną być w Polsce większością, powinni zostać ukarani.

- „Staną się realną mniejszością, nie będą większością i muszą się z tym nauczyć żyć. (…) Dobrze żeby stało się to, mówiąc uczciwie, w sposób nie gwałtowny, racjonalny, a nie na zasadzie pewnej zemsty, ale na zasadzie to jest uczciwa kara za to co się stało, musimy was opiłować z pewnych przywilejów”

- mówił.

Wypowiedź posła Nitrasa jest szeroko krytykowana, również przez jego własny obóz polityczny. Stanowczo odcięli się od niej m.in. Borys Budka i Bartłomiej Sienkiewicz.

- „Pan Bóg jak kogoś chce ukarać, to mu rozum odbiera i chyba mamy do czynienia z tym przypadkiem”

- komentował na antenie Radia Lublin minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Stwierdził, że brak tolerancji wobec religii wyznawanej przez większość Polaków oznacza wystąpienie przeciwko Polsce i Polakom.

- „Ja myślę, że nie trzeba nic robić, tylko nagłaśniać pana Nitrasa, który szkodzi Polsce, szkodzi Polakom w sposób jednoznaczny, ale też jednocześnie pokazuje, jaki jest program Platformy Obywatelskiej. Przecież państwo nie wyobrażacie sobie, że to był przypadek”

- ocenił.

Przypomniał, że nie jest to wypowiedź jednostkowa. Donald Tusk po swoim powrocie do krajowej polityki wielokrotnie już mówił o Kościele, a jego wypowiedzi wpisywały się w retorykę posła Nitrasa. Prof. Czarnek przypomniał też słynne przemówienie Leszka Jażdżewskiego, który w 2019 roku atakował Kościół katolicki, „supportując” wykład Donalda Tuska na UW.

- „To jest stały program Platformy Obywatelskiej, w tym sensie, że to nie jest przypadek, że Nitras to powiedział. Być może powiedział to w innych słowach, niż oni by tego chcieli - nie chcieliby aż tak mocno. Natomiast konsekwentna kontynuacja tego programu jest co najmniej od 2018 roku. Platforma Obywatelska na czyjeś zlecenie wykonuje program który był zrealizowany w Europie Zachodniej z powodzeniem - dechrystianizacja, wyciągnięcie ludzi z Kościoła i opiłowanie katolików z jakichś przywilejów”

- podkreślił.

Maski opadły całkowicie. Jeden z głównych celów PO i jej starego (nowego) szefa jest zupełnie oczywisty: dechrystianizacja Polski na wzór tego co się dzieje na Zachodzie. Kto wam to zlecił? https://t.co/HmmcWfUMPO — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) August 29, 2021

kak/Radio Lublin, rp.pl