Prezydenta w Łowiczu uściskał działacz PiS? To fake news!!!

Skandaliczne zagrywki sympatyków opozycji totalnej. Niektóry spośród nich, w tym były szef CBA Paweł Wojtunik, rozpowszechniali w internecie informację, jakoby mężczyzną, który dziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za program 500 Plus był… działacz Prawa i Sprawiedliwości. To oczywiście fake news.

Przeciwnicy Andrzeja Dudy mają najwidoczniej ogromną nadzieję, że zaliczy on choć jedną wpadkę. To całkiem zrozumiałe biorąc pod uwagę ogrom gaf popełnionych do tej pory choćby przez Małgorzatę Kidawę-Błońską. Andrzej Duda tymczasem jakby na złość swoim politycznym oponentom, jest bardzo dobrze witany w całej Polsce.