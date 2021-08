Prezydent wyraził szacunek dla zmarłej wdowy po prezydencie RP na uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim

- Wczoraj wieczorem w Wielkiej Brytanii odeszła Pani Karolina Kaczorowska wdowa po ostatnim Prezydencie RP na Uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim – napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

Karolina Kaczorowska była nauczycielką i działaczką emigracyjną oraz żoną ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Zmarła w wieku dziewięćdziesięciu lat.

Do śmierci p. Karoliny Kaczorowskiej odniósł się prezydent Andrzej Duda:

- Wczoraj wieczorem w Wielkiej Brytanii odeszła Pani Karolina Kaczorowska wdowa po ostatnim Prezydencie RP na Uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim. Była niezwykle miłą i życzliwą ludziom Pierwszą Damą polskiego Londynu. RiP – czytamy we wpisie prezydenta Andrzeja Dudy.

Była córką Franciszka i Rozalii. W czasie okupacji sowieckiej ziem polskich z lat 1939–1941 została wraz z rodziną wywieziona na Syberię. Jej ojciec przebywał w łagrze, po amnestii wstąpił do Wojska Polskiego. Po opuszczeniu Związku Radzieckiego i ewakuacji do Iranu podzieliła los „dzieci tułaczych” – przebywała w osadzie Koja w Ugandzie, gdzie uczęszczała do prowadzonej tam polskiej szkoły. Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii ukończyła studia na Uniwersytecie Londyńskim. Pracowała następnie jako nauczycielka, poświęciła się również działalności w harcerstwie polskim na emigracji, dzięki której poznała Ryszarda Kaczorowskiego. U boku męża aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym polskiej emigracji, była zaangażowana m.in. w działalność charytatywną Zjednoczenia Polek w Wielkiej Brytanii. W okresie prezydentury Ryszarda Kaczorowskiego pełniła funkcję pierwszej damy.

10 kwietnia 2010 razem z mężem miała wziąć udział w obchodach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, jednak z powodu choroby zrezygnowała z uczestnictwa w uroczystościach. Jej mąż udał się w podróż sam, zginął w katastrofie prezydenckiego samolotu Tu-154 w Smoleńsku.

Postanowieniem z 15 sierpnia 2012 została przez niego odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

