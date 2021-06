Prezydent wskazuje co należy sprawdzić wz. z atakiem na skrzynkę Dworczyka

Michał Dworczyk stał się pierwszym politykiem, w odniesieniu do którego ujawniono ataki na jego skrzynkę mailową. On sam takie działania hakerów określił jako „atak na Polskę”. Do sprawy tej odniósł się prezydent Andrzej Duda.

- Jest pytanie, czy znajdują się tam jakiekolwiek informacje, które są informacjami mającymi charakter informacji w jakikolwiek sposób klauzulowych, bo to jest fundamentalna sprawa. Czy tam znalazły się informacje, które miały - w sensie prawnym - charakter niejawny, czy powinny mieć charakter niejawny? To jest rzecz, która powinna zostać sprawdzona, nie mam wątpliwości, że tak będzie - powiedział prezydent Andrzej Duda, pytany o cyberataki, w ramach których zaatakowana została m.in. skrzynka mailowa szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka.

- Dopóki jest to korespondencja prowadzona na zasadzie konwersacji, która jest prowadzona… Wiecie państwo, każdy żyje – dodał prezydent Duda.





mp/wpolityce.pl