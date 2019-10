Prezydent w Holandii przypomina o bohaterstwie Polaków

"Kierując się mottem „o naszą i waszą wolność”, Polacy walczyli zaciekle z Niemcami, prawie wszędzie w Europie. Od pierwszego do ostatniego dnia tej straszliwej wojny"-mówił polski przywódca. Wspominając gen. Maczka i jego żołnierzy, głowa państwa wskazała, że doskonale zdawali sobie sprawę z ogromu zła, z którym przyszło im walczyć, ponadto znali wartość każdego ludzkiego życia i starali się je chronić. Duda przypomniał,, że gen. Maczek wkroczył do Bredy ze wschodu, rozpoczynając szybką i zaskakującą ofensywę - bez wsparcia ciężkiej artylerii lub sił powietrznych.

"To każe nam przypomnieć o cenie naszej wolności, ale ponadto wypełnia nas to ogromną nadzieją, że ofiara złożona przez tych bohaterów będzie fundamentem nowej Europy, w której wolne narody będą żyły w duchu przyjaźni, pokoju, szanując się wzajemnie, znając swoją historię, będąc tego świadomym, ale jednocześnie budując wspólną dobrą przyszłość"-podkreślił Andrzej Duda.

"Chciałbym podziękować Waszej Królewskiej Mości i mieszkańcom Bredy za ten wspaniały dzień i te wspaniałe obchody. Cześć poległym, niech pamięć o wyzwolicielach Bredy będzie wieczna"-zakończył swoje wystąpienie prezydent. Z kolei król Niderlandów Wilhelm-Aleksander skierował do Polaków wiele ciepłych słów. Jak podkreślił monarcha, mieszkańcy Bredy do dziś pamiętają radość dni wyzwalania miasta i są wciąż wdzięczni polskim wyzwolicielom.

"Breda was kocha, Holandia was kocha. Nosimy w sercu pamięć o naszych wyzwolicielach. Te więzi nie mogą zostać zerwane, będziecie tu zawsze mile widziani(...) Polska musiała czekać do 1989 r., żeby stać się wolna. To ważne, że możemy dziś wspólnie świętować ten dzień"-dodał król.