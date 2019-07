Prezydent podpisał ustawę o zwolnieniu z PIT młodych

Tomek 25.7.19 9:51

To guzik da. To są tylko hece pod wyborców nic nie dające. Powiem Wam jak powinno być na przykładzie znajomej mojej mamy, która kiedyś pojechała do USA. Robiła tam babom manicure, jeżdżąc bezpośrednio do klientek. Płaciła jakiś śmieszny podatek raz na dwa tygodnie i nikt się nie interesował niczym, ile zarobiła itd. To było wszystko. U nas wciąż są to działania pozorowane. Jeśli chcę założyć firmę to zarżnie mnie ZUS, a gdybym jakimś cudem doszedł do większej kasy to zarżnie mnie urząd Skarbowy, bo na przykład konkurencja pije wódeczkę z jakąś szychą w Urzędzie i mnie udupią. Dopóki tego decydenci nie zrozumieją to podzielą los AWS-u czyli za jakiś czas zniknął w niebycie politycznym.