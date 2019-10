Prezydent: Frekwencja ma ogromne znaczenie. To branie odpowiedzialności za Polskę

Reytan 13.10.19 17:24

Apelujemy do członków i zwolenników PO, aby nie korzystali z programu 500 plus. Po pierwsze te pieniądze to rozdawnictwo, które nikomu szczęścia nie przynosi, pomoc to żadna i w budżecie nie ma na to pieniędzy, a w przyszłości i tak będziecie musieli je zwrócić – po drugie, pamiętajcie, że są to pieniądze od PIS-u , którego tak bardzo nienawidzicie. Miejcież do cholery przynajmniej trochę honoru !!!