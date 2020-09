Prezydent Duda podczas otwarcia Konferencji Giełd Trójmorza: To największa szansa dla nas Polaków od XVII wieku

To jedna trzecia terytorium UE, to jedna czwarta społeczeństwa europejskiego i to tylko 10% kapitału, więc to cały czas za mało, ale to zarazem wielka perspektywa – mówił Prezydent Andrzej Duda o Trójmorzu podczas inauguracji Konferencji Giełd Trójmorza w Krakowie.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Inauguracji konferencji dokonał prezes polskiej Giełdy Papierów Wartościowych, dr Marek Dietl.

Podczas otwarcia Konferencji Giełd Trójmorza prezydent Duda powiedział:

- Trójmorze należy do jednych z najważniejszych obszarów mojej pracy przez ostatnie 5 lat. Pamiętam ten dzień, kiedy we wrześniu 2015 r. spotkałem się z ówczesną prezydent Chorwacji i tu właśnie w Krakowie rozmawialiśmy o tym, aby stworzyć taki format współpracy Europejskiej. Wydawało się to wtedy odległą perspektywą, ale ja byłem przesiąknięty tym, co chłonąłem 5 lat wcześniej, będąc u boku prezydenta Lecha Kaczyńskiego, któremu na współpracy w tej części Europy bardzo zależało. Uważał, że mamy potencjał do tego, by się rozwijać. A przede wszystkim uważał, że mamy podobną historię, przeżywaliśmy podobne trudności w XX wieku. I że w związku z tym jesteśmy w stanie może nawet lepiej się zrozumieć, niż jesteśmy w stanie zrozumieć się z kolegami z Zachodu, którzy nie doznali komunizmu, którzy nie odczuli co, to znaczy ograniczenie wolności słowa, co to znaczy, kiedy ktoś nie pozwala ci podróżować, kiedy ktoś śledzi cię, kiedy ktoś cię inwigiluje, kiedy ktoś, za to, że chcesz być wolny, zamyka cię do więzienia. Miał w tym dużo racji – nie mam co do tego wątpliwości

Prezydent stwierdził także:

- Czasem jest takie wrażenie, że zachód Europy już wszystko ma, a my cały czas mamy to poczucie, że musimy jeszcze zdobywać, musimy osiągać i cały czas mamy ku temu ambicje. My, a zwłaszcza te młodsze pokolenia, są wielką szansą dla naszych narodów, naszych społeczeństw, naszych krajów. Naszym zadaniem jest stworzyć jak najlepszą bazę do tego, by mogli działać. Budujemy lotniska po to, by rozwijać flotę lotniczą i stawać się jedną z potęg tego przemysłu

Prezydent tuż przed debatą, w której wzięli udział szefowie giełd z regionu, przypomniał Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, „któremu na współpracy tu, w naszej części Europy, ogromnie zależało”. – Uważał, że mamy podobną historię, przeżywaliśmy podobne trudności, zwłaszcza w XX wieku. I że w związku z tym jesteśmy w stanie może nawet lepiej się zrozumieć, niż jesteśmy w stanie zrozumieć się z naszymi kolegami z zachodu Europy – wspominał Andrzej Duda.

Prezydent zauważył również, że ostatni raz Polska taką siłę jak dzisiaj miała w XVII wieku. – Jest naszym wielkim zadaniem, żeby tę szansę wykorzystać – podkreślił.

