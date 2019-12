Prezydent Duda o sprawie Jana Śpiewaka

Jan Śpiewak przegrał proces o zniesławienie z córką byłego ministra sprawiedliwości w rządach PO - PSL, a uzasadnienie wyroku było niejawne. Do sprawy odniósł się prezydent Andrzej Duda.

- Jeżeli Jan Śpiewak złoży wniosek o ułaskawienie, on zostanie rozpoznany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – powiedział w TVP Info prezydent Andrzej Duda.

– Jan Śpiewak deklarował w mediach, że zamierza złożyć wniosek o ułaskawienie, jeżeli ten wniosek złoży – czy on, czy inna osoba do tego uprawniona – on oczywiście zostanie rozpoznany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – dodał