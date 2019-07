Prezydent Białegostoku do Biedronia: Miastu potrzebny jest spokój!

- Gdyby to był wiec spontaniczny, białostocczan, to wziąłbym w nim udział. Natomiast jest to wiec sygnowany „trzema tenorami”, jak sami się określili - mówił na antenie TOK FM prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

- Gdyby to był wiec spontaniczny, białostocczan, to wziąłbym w nim udział. Natomiast jest to wiec sygnowany „trzema tenorami”, jak sami się określili. W kontekście zbliżających się wyborów byłoby to odczytane bardzo politycznie i ja też to tak odczytuję - wyjaśniał