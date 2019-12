Prezydent: Będę walczył o 13. emerytury i godną waloryzację

Stalker 11.12.19 21:41

Emeryci, dlaczego większość z was głosowała na PO w wyborach parlamentarnych 2019 roku ?! Czy jeszcze nie dotarło do was to, że głosując w ten sposób – głosujecie przecowko sobie ! To jak mamy wam to wytłumaczyć ?!

Zapamiętajcie sobie, że „politycy” PO i Zlew robią i będą robić wszystko przeciw wam ! Tym razem blokują program „jarkowej” 13-tki i wypłatę tych pieniędzy dla was ! Kiedy wy wreszcie to zrozumiecie i przestaniecie szkodzińć sobie ?!!!