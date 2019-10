Prezydent Andrzej Duda nie boi się Tuska. Padły mocne słowa

Kolejne wybory za nami, jeszcze jedne – tym razem prezydenckie – przed nami. Czy Donald Tusk będzie chciał się w nich zmierzyć z urzędującym prezydentem Andrzejem Dudą? To coraz bardziej wątpliwe, o czym wspomniał między innymi europoseł PiS Ryszard Czarnecki (piszemy o tym TUTAJ). Ważna jest jednak również postawa kandydata Zjednoczonej Prawicy.

Przyznał też, że ze spokojem przygląda się próbom wyłonienia kontrkandydata dla niego w wyborach prezydenckich. Prezydent Duda zapytany został również o to, czy obawiałby się stanięcia do walki z Donaldem Tuskiem. Padła niezwykle ważna i mocna odpowiedź:

„Apeluję do wszystkich sił parlamentarnych, by były bardziej skore do współpracy. Niestety bowiem czasem odnoszę wrażenie, że dla niektórych ważniejszy jest międzypartyjny spór niż troska o polskie sprawy”.