Prezes PiS: Zwycięstwo Andrzeja Dudy to sprawa najwyższej wagi

-„Andrzej Duda musi wygrać, to dobry prezydent, to człowiek, który angażuje się w zmiany, rozumie je. Takich wyborów nikt na świecie nie wygrywa sam, może go wygrać szeroki front” – powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas XV zjazdu Klubów Gazety Polskiej.

Jarosław Kaczyński jest gościem XV Zjazdu Klubów Gazety Polskiej. Wywiad z prezesem PiS przeprowadził redaktor Tomasz Sakiewicz.

-„Musimy przekonywać tę część naszego społeczeństwa, która ciągle jest pod wpływem zakłamanej propagandy, wierzy w to, że Polska jest zupełnie inna. Najlepszym przykładem na to jest stwierdzenie, że w Polsce wciąż nie ma demokracji, a odbywają się kolejne wybory, działa opozycja, działają różne organizacje, działają różne organizacje, wolność mediów jest większa niż gdziekolwiek na świecie (...) Ograniczone są wpływy pewnej grupy, wpływy, które w wielkiej mierze mają początki w poprzednim systemie” – mówił polityk.

Szef Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, jak wielką wagę mają tegoroczne wybory prezydenckie:

-„Mamy do czynienia z przedsięwzięciem na dziesięciolecia, ale w tym momencie trzeba je podtrzymać. Można to uczynić poprzez wielką aktywność. Każdy głos jest ważny, trzeba dziś zabiegać o głosy dla Andrzeja Dudy, zabiegać by wygrał te wybory. To nie jest proste, ma wielu przeciwników, w tym najgroźniejszego - mówię o panu Trzaskowskim. Wygrywać w tych okolicznościach, nawet gdy jest się autorem wielkich sukcesów, jest trudno” – stwierdził.

-„Dopiero wspólny wysiłek, bardzo wielu ludzi, może doprowadzić do tego, że Polacy przy urnach podejmą decyzję, by prezydentem przez kolejne 5 lat był Andrzej Duda. O takie zaangażowanie proszę, tylko to jest w tej chwili ważne, najbliższe dwa tygodnie i być może jeszcze kolejne dwa. Tego typu zaangażowanie jest czymś, co naprawdę służy Ojczyźnie” – przekonywał.

kak/niezależna.pl