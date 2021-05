Prezes PiS: Polski Ład to po prostu więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków

Wicepremier Jarosław Kaczyński był dziś gościem „Porannych Pytań” Radia Olsztyn, gdzie mówił o zaprezentowanym tydzień temu przez Prawo i Sprawiedliwość Polskim Ładzie. Wskazał, że dzięki realizacji programu Polacy, którzy zarabiają najmniej lub utrzymują się z najmniejszych emerytur, zwyczajnie będę mieć więcej pieniędzy.

- „Duża część Polaków, tych mniej zarabiających albo mających nie takie wysokie emerytury, ale także te, które uchodzą za dość przyzwoite, będzie miała po prostu więcej pieniędzy, bo 30 tysięcy złotych wolnych od podatku”

- mówił prezes PiS.

Wicepremier podkreślił też, że na Polski Ład składa się wiele programów skierowanych do młodego pokolenia. To m.in. 100 tys. gwarantowanego kredytu, co jest odpowiedzią na potrzeby wielu młodych par mających problem z kredytem na mieszkanie.

Kolejny poruszony przez Jarosława Kaczyńskiego aspekt dotyczy polskich gmin, z których każda będzie miała przedszkole, domy, chodniki, połączenia kolejowo-autobusowe i lepsze drogi.

- „Polska, jeżeli wykonamy ten program, będzie także tutaj inna niż w tej chwili”

- stwierdził.

kak/PAP