Prezes PiS: Kto rozbija koalicję, dla własnych interesów rozbija Polskę!

Prezes PiS Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu Polskiej Agencji Prasowej, w którym odniósł się do pojawiających się w Zjednoczonej Prawicy sporów. Wicepremier podkreślił, że jedność Zjednoczonej Prawicy jest dziś warunkiem sukcesu Polski. Dlatego każdy, kto tę jedność podważa, działa przeciwko Polsce.

Zarówno Porozumienie Jarosława Gowina jak i Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry coraz częściej zajmują w różnych kwestiach inne od Prawa i Sprawiedliwości stanowiska. Była to m.in. kwestia terminu wyborów prezydenckich czy tzw. Piątki dla zwierząt, dziś jest to ratyfikacja unijnego Funduszu Odbudowy, polityka energetyczna czy też wybory na prezydenta Rzeszowa. Prezes PiS nie ukrywa, że postawa koalicjantów w pewnych aspektach rodzi smutek.

- „Polska jest dzisiaj w sytuacji bardzo trudnej ze względu na pandemię. Jednocześnie jest w sytuacji, która daje ogromne szanse. Te szanse można wykorzystać, ale warunkiem tego jest jedność. Tutaj okazuje się, że zwyciężają motywy czysto partykularne, a często - to jest mój domysł - po prostu osobiste. Natomiast chodzi o przyszłość naszego kraju, i w wymiarze kilkuletnim, ma to oczywiście związek z kolejnymi wyborami, ale także w wymiarze, który odnosi się do uniknięcia nieszczęścia”