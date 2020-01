Premier: Wielki sukces Polski w handlu zagranicznym!

Ryszard Olejniczak 14.1.20 20:38

To bardzo ważne jeśli chodzi o finanse, ale to jest także jakościowy przełom w funkcjonowaniu polskiego sytemu gospodarczego. Wyjątkową dynamikę wykazał przyrost eksportu usług i co bardzo obiecujące usług informatycznych. To jest eksport technologii a na taki mogą sobie pozwolić tylko kraje wysoko rozwinięte. To prawda - jedna jaskółka wiosny nie czyni, trzeba teraz iść za ciosem. Trzeba mieć nadzieję, że rząd poświęci teraz tej dziedzinie większą uwagę niż dotychczas. Jest ona nie tylko polską specjalnością ale i pasją (w szczególności jeśli chodzi o młodsze pokolenia).