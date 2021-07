Premier w podlaskim Tykocinie: w takich miasteczkach na mieszkańców i przyjezdnych czeka przyszłość i rozwój

Premier Mateusz Morawiecki udał się z wizytą do Tykocin w województwie podlaskim. "W naszym programie zakładamy, że w takich miasteczkach na mieszkańców i przyjezdnych czeka nie tylko wspaniała historia, ale przede wszystkim wspaniała przyszłość i rozwój" - napisał wcześniej na swoim profilu na Facebooku.

- Polski Ład pokazuje, że możemy pójść jeszcze dalej i osiągnąć to, co jest marzeniem milionów polskich rodzin – poziom życia jak na Zachodzie - mówił w trakcie spotkania w Tykocinie.

Premier podkreślał, że beneficjentami Polskiego Ładu są także mniejsze miasteczka i miejscowości.

- To wyjątkowe miasteczko na mapie Podlasia, jak i tysiące miejscowości w całej Polsce, powinno być miejscem, gdzie ludzie chcą się zatrzymać, osiedlić lub chcieć pozostać, by kształcić się, pracować, zakładać rodziny i żyć szczęśliwie - mówił premier.



Premier @MorawieckiM w #Tykocin: #PolskiŁad to program, gdzie polską rodzinę stać jest na zakup samochodu bez popadnięcia w kredyt. Polskie rodziny będzie stać na dom bez zgłoszenia, bez kierownika budowy. Polski Ład to budowa klasy średniej. pic.twitter.com/NJyBRJ0OiF

— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) July 22, 2021

- My to zmieniamy! Polski Ład pokazuje, że możemy pójść jeszcze dalej i osiągnąć to, co jest marzeniem milionów polskich rodzin - poziom życia jak na zachodzie - kontynuował premier.

Morawiecki podkreślił, że nikt dotychczas nie myślał o małych miejscowościach w taki sposób, jak Prawo i Sprawiedliwość.

— Edyta Kazikowska (@ekazikowska) July 22, 2021

Morawiecki wskazywał, że rząd może ułatwić osiągnięcie zachodniego poziomu życia dzięki "potężnym funduszom z uszczelnienia systemu VAT, walką z patologiami poprzednich rządów, wyłudzeniami i oszustami podatkowymi oraz środkom z Krajowego Funduszu Odbudowy".

jkg/twitter, dorzeczy