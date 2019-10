Premier: To najważniejsze wybory od 30 lat. Proszę państwa o głos za Polską

lolek kremowka 10.10.19 22:13

Liczę na cud



Nienormalni i normalni,

skołowany polski ludu,

Rodacy nieobliczalni,

żyjący w krainie cudów.



Nowa czeka nas atrakcja,

którą tak bym zdefiniował,

szykuje się demokracja

policyjno-wyznaniowa.



Na nowego Prezydenta,

co podkreślam w tym wierszyku,

będzie wpływać Trójca Święta

ustami swych urzędników.



I nareszcie, piękna sprawa

w skali makro, w skali mikro,

można będzie z mocy prawa

zapuszkować za in vitro.



A kto spyta - Co jest grane?

Nie pasuje do winietki,

się odwiedzi go nad ranem

i założy bransoletki.



Więc rozsądek zdrowy wyzwól,

byś nie musiał się przekonać,

jak z pomocą populizmu

robi z ciebie się balona.



By uniknąć tego losu

i by nie mieć gigant kaca,

wyjdź więc z domu i zagłosuj,

to jest niezbyt ciężka praca.



Frekwencję uaktualnij,

zmień jej procent i oblicze.

Jesteśmy nieobliczalni

i ogromnie na to liczę.



Warszawa, 15 maja 2015

WOJCIECH MŁYNARSKI