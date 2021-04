Premier składa życzenia świąteczne i apeluje: Pozostańmy w domu

– „Przed nami wyjątkowy czas – Święta Wielkanocne. Niestety po raz drugi spędzimy je w cieniu pandemii. Jesteśmy dziś w najtrudniejszym momencie walki z koronawirusem” – mówi w nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu zaapelował do Polaków o bardzo poważne potraktowanie obostrzeń sanitarnych podczas najbliższych Świąt Wielkanocnych, które zostały nałożone przez rząd. Dodał, że jest świadomy, że kolejna Wielkanoc w reżimie sanitarnym stwarza negatywne emocje.

– Dlatego chciałbym zwrócić się do Państwa z apelem. Pozostańmy w te święta w domu, w gronie najbliższej rodziny. Wśród tych, z którymi mieszkamy na co dzień. Wiem, jakie to trudne. Wiem, że wszyscy jesteśmy tą sytuacją już bardzo zmęczeni. Ale zróbmy to dla naszych bliskich, dla naszych rodzin i dla siebie. Przekonaliśmy się, że koronawirus może dotknąć każdego. Bez względu na wiek i stan zdrowia – zaapelował Morawiecki.

– Ten rok jest dla nas wszystkich lekcją pokory. Żyjemy w najbardziej rozwiniętej cywilizacji w dziejach, a jednak wobec wirusa wszystkie państwa okazały się bezradne i kruche. Ten rok był również lekcją pokory dla mnie. Rzeczywistość epidemiczna nie raz okazała się bardziej skomplikowana niż moje nadzieje. Jeszcze latem wszyscy wierzyliśmy, że ani pandemia, ani obostrzenia – nie wrócą do nas na taką skalę. Ja również z nadzieją patrzyłem na spadające wówczas liczby zakażeń. A jednak wirus wrócił szybciej i z jeszcze większą mocą – mówi dalej Morawiecki.

Premier złożył także świąteczne życzenia wszystkim Polakom.

– Święta Wielkiej Nocy to święta nadziei, święta Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. One przypominają nam, że życie jest silniejsze niż śmierć. Niech ta prawda nas zjednoczy, niech nas pokrzepi i doda nam sił – powiedział.

– Życzę wszystkim moim rodakom w kraju i za granicą zdrowych i bezpiecznych Świąt. Nawet po najczarniejszej nocy w końcu przychodzi dzień. I również po pandemii wróci normalność. Wszystko jest w naszych rękach – dodał.

