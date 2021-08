Premier reaguje na skandaliczne słowa Frasyniuka. Zwrócił uwagę na bardzo istotny fakt...

Premier Mateusz Morawiecki zareagował na skandaliczne słowa, jakie padły z ust Władysława Frasyniuka. Podkreślił, że muszą się one spotkać z potępieniem.

Premier reaguje na skandaliczne słowa Frasyniuka

We wpisie na Facebooku premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do wypowiedzi Frasyniuka stwierdził, że już od dawna język w naszej debacie publicznej pozostawia wiele do życzenia. Dodał, że opozycja oraz organizacje, które ją wspierają, wprowadziły do życia publicznego i mediów złe słowa oraz poniżające inwektywy.

Dalej napisał:

Do tej pory uznawałem, że to świadczy wyłącznie o nich i ich kulturze, a wyborcy w swoim czasie to ocenią.

Jak wskazał szef polskiego rządu:

Dzisiaj jednak padły słowa, które muszą się spotkać z potępieniem. Zaangażowany w działania opozycji Władysław Frasyniuk w sposób wyjątkowo podły obrażał żołnierzy Wojska Polskiego na antenie telewizji TVN24. Dodajmy, że prowadzący rozmowę dziennikarz w żaden sposób nie zareagował na te słowa.

Podkreślił, że polscy żołnierze zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie, którego udzieli im każdy przyzwoity Polak.

Frasyniuk obraża żołnierzy

Słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi

- w tak skandalicznych słowach wypowiedział się o żołnierzach Frasyniuk w rozmowie na antenie TVN24, gdzie mówił o problemie na granicy polsko-białoruskiej, gdzie czekają migranci.

Mało tego, stwierdził że tak nie postępują żołnierze i nazwał ich „śmieciami”, którzy przejawiają „antypolskie zachowanie” i nie służą państwu polskiemu. Dodał, że „plują” w ten sposób na wartości, o które walczyli ich rodzice czy dziadkowie.

dam/TVN24,Facebook