Premier: Pokonaliśmy BESTIĘ- smoka VAT-owskiego!!!

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się dziś z mieszkańcami Staszowa i Buska-Zdroju. W Busku-Zdroju szef rządu mówił o sukcesach drużyny Dobrej Zmiany.

"To historyczny rok, historyczna chwila, historyczny sukces"-podkreślał Morawiecki, zwracając uwagę, że bezrobocie w naszym kraju jest "najniższe od 30 lat, na niższym poziomie niż wzrost gospodarczy".

"Osiągnęliśmy m.in. personalny sukces w UE, bo mamy komisarza odpowiedzialnego za rolnictwo. To jeden z najważniejszych komisarzy w UE. Jego pierwszym zadaniem będzie też dbanie o rolnictwo polskie, o polskich rolników, takich, którzy mają gospodarstwa małe i średnie, nie tylko tych największych"-tłumaczył szef rządu. Polityk zwrócił uwagę, że choć polskie rolnictwo odniosło wielki sukces, to polscy rolnicy wciąż mogą liczyć na niższe dopłaty niż francuscy, holenderscy czy niemieccy. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że polski rząd będzie dążył do wyrównania tych dopłat.

Odnosząc się do kwestii podniesienia płacy minimalnej, premier podkreślił, że "Polakom należą się wyższe płace".

"Stąd nasza propozycja płacy minimalnej, żeby ona była na poziomie - od przyszłego roku 2,6 tys. zł, od kolejnego roku 3 tys. zł, a po kilku latach, koniec 2023 r. i początek 2024 r. - 4 tys. zł. To jest nasza polityka gospodarcza"-mówił do mieszkańców Buska-Zdroju.

Polityk wspomniał o programach społecznych skierowanych do rodzin z dziećmi, a także emerytów. Nie zabrakło również podkreślenia sukcesów w walce z mafiami VAT- jeszcze kilka lat temu, jak wskazał Morawiecki, Skarb Państwa tracił dziennie ok. 100 mln złotych "przez mafie vatowskie i niepłacone podatki. To unaocznia, jakie były patologie w czasach naszych poprzedników"-podkreślił.

"Staramy się zmieniać Polskę, tak jak według legendy w Busku kiedyś grasował też pewien smok i wiem, że pokonaliście tego smoka - znaczy wasi poprzednicy"-zwracał się szef rządu do mieszkańców Buska-Zdroju.

"My też mieliśmy takiego smoka VAT-owskiego - taką bestię, która pożerała całą część dochodów państwa i trzeba było rządu, który się solidnie zabrał za finanse państwa, bo wszystko co się udało zrobić do tej pory dla społeczeństwa, wynika głównie przede wszystkim z tego, że to mafia VAT-owska, przestępców podatkowych skutecznie pokonaliśmy. Jeszcze nie całkiem, jak tu ktoś podpowiada i ma rację. Nawet ci, którzy pokazują, że luka VAT została zredukowana zasadniczo - niektórzy mówią do rekordowych poziomów w Europie - ale ona jeszcze tam jest i trzeba kontynuować tę walkę"-powiedział premier. Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że za miesiąc- już po wyborach "będziemy tutaj świętować zwycięstwo. Zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości". Polityk zapewnił, że obecny rząd chce zapewnić Polakom jak najwięcej takiego spokoju, jak w sanatorium w Busku.

yenn/PAP, Fronda.pl