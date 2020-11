Premier o kolejności szczepień: Najpierw seniorzy, służby medyczne i mundurowe

- Chcę potwierdzić, że poprzez umowy, do których przystąpiliśmy latem tego roku, mamy równe prawo z innymi krajami UE do korzystania z tych szczepionek na zasadzie proporcjonalnej do wielkości populacji – czytamy we wpisie premiera Mateusza Morawieckiego na Twitterze.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej szef polskiego rządu mówił na temat walki z pandemią koronawirusa oraz strategii władz w tym zakresie. Odniósł się także do informacji na temat szczepionki na Covid-19, o której informowały dzisiejsze media.

Poinformował także:

- Jesteśmy przy tej umowie, którą wczoraj KE zawarła z firmą Pfizer, a w środę planowane jest podpisanie umowy na dostawę konkretnych szczepionek. W sierpniu przystąpiliśmy do podpisania tych umów, z 8 różnymi firmami, które pracują nad szczepionkami

Dodał rónież:

- Na RZZK zarządziłem przygotowanie na przyszły rok całej infrastruktury do szczepienia. Chcemy mieć co najmniej dwadzieścia kilka mln szczepionek i dostaniemy je w tym samym czasie, jak inne kraje, bo tak jest skonstruowana umowa, którą podpisaliśmy

Oraz:

- Pracujemy już nad planem, logistyką dystrybucji szczepionek - najpierw do seniorów i służb medycznych oraz mundurowych. Szczepionka będzie oczywiście dostępna dla chętnych, ale chcemy by była dostępna w jak największym wymiarze

Premier zaapelował:

- Postarajmy się tą społeczną dyscyplinę, która jest teraz narzucona, przestrzegać i zachować w najbliższych dniach. Naszym celem jest powrót do normalności - dzięki szczepionce i dzięki dyscyplinie - to dwa skrzydła tego samego działania

mp/twitter/kprm